Сборная Польши впервые в истории выиграла мужскую волейбольную Лигу наций

Сегодня вечером в «Эрго Арене» в Гданьске прошёл финальный матч волейбольной Лиги наций среди мужчин. Местная сборная Польши в четырёх партиях обыграла команду США — 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18).
Для сборной Польши это первая победа в Лиге наций. По ходу турнира поляки проиграли на групповой стадии США и Сербии (оба матча по 0:3). Напомним, сборная Японии по волейболу чуть раньше завоевала бронзовые медали Лиги наций. В матче за третье место команда в пяти сетах одолела сборную Италии. Встреча проходила в Гданьске (Польша) и завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).
Отметим, что команда США дважды играла в финале Лиги наций. В 2019 году она уступила сборной России, а в 2022-м – Франции. На счету поляков есть проигранный финал 2021 года с Бразилией.
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