Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/2024

Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь заявил, что предстоящий сезон может стать последним в карьере главного тренера женского волейбольного клуба из Екатеринбурга.

«Предстоящий сезон может стать последним», – приводит слова Карполя ТАСС.

Николай Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Его стаж составляет 49 лет и 8 месяцев. Под его руководством команда 25 раз становилась лучшей в России и восемь раз — в Европе. Ранее Всероссийская федерация волейбола подавала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая Васильевича.

Карполь является заслуженным тренером СССР и России, заслуженным работником физической культуры РФ, вице-президентом Всероссийской федерации волейбола, президентом Общественно-спортивного центра, а также почётным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области.