Чемпион ОИ-1980 по волейболу назвал самые памятные матчи в карьере

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве Владимир Кондра назвал самые памятные матчи в карьере.
«Мне очень сильно запомнился ряд игр в Париже на чемпионате Европы в 1979 году, когда я был в прекрасной форме. Очень памятна победная встреча в финале с Польшей на чемпионате мира в Италии в 1978-м. Мы выигрывали несколько раз Кубок мира, который проводился, как правило, в Японии в те времена, и было множество красивейших игр. Матч, когда мы уступили полякам на ЧМ-1974, мне тоже очень запомнился.
Но всё равно для меня самая запоминающаяся игра — это финал Олимпиады в Москве, хоть я и не сильно много поиграл в том матче. Все друг за друга переживали в той встрече, и каждый хотел стать олимпийским чемпионом, тем более дома. Для всех нас это был самый знаковый матч в истории», — сказал Кондра в интервью «Матч ТВ».
В финальном матче Олимпиады 1980 года мужская сборная СССР обыграла Болгарию (15:7, 15:13, 14:16, 15:11).
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