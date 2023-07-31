Чемпион ОИ-1980 рассказал, что нужно сделать для роста популярности волейбола

Чемпион Олимпийских игр 1980 года Владимир Кондра высказался об уровне популярности волейбола в России.

«Мне кажется, волейбол сейчас занял хорошую нишу. Футбол, хоккей — понятно, они ни с чем не сравнятся. Раньше волейбол был позади всех игровых видов спорта. Сейчас, кажется, мы можем поспорить с баскетболом по популярности.

Что нужно сделать, чтобы он стал ещё более популярным? Я думаю, нужно больше внимания уделять любительским лигам, организовывать больше спортивных школ, спартакиад. Чтобы дети видели, как это всё красиво организовывается.

Сейчас я работаю старшим преподавателем в РАНХиГС. Меня пригласили туда чуть больше десяти лет назад, чтобы организовать волейбольное движение в учебном заведении. Когда я приходил в университет, волейбол там только начинался. Сейчас это один из самых любимых видов спорта в академии. Все факультеты проводят по нему чемпионат. Вначале было 10–12 команд, теперь их больше 20–30. Мне кажется, подобное нужно делать и в других заведениях», — сказал Кондра в интервью «Матч ТВ».