Павел Круглов отправится на сборы в Болгарию вместе с новосибирским «Локомотивом»

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска сообщил, что на сборы в Болгарию вместе с командой отправился 37-летний диагональный Павел Круглов.
«На тренировочные сборы в Болгарию вызов получил Павел Круглов! На период подготовки к сезону диагональный вновь присоединяется к команде после четырёх успешных сезонов в составе железнодорожников», – сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: Официальный сайт клуба
Напомним, 16 июня «Локомотив» попрощался с экс-капитаном.
Вызов Круглова на сборы связан с тем, что у новосибирской команды дефицит диагональных игроков. Две недели в Новосибирске работали Илья Казаченков, Павел Круглов и Максим Сапожков (который 15 августа отправится в Италию для подготовки к сезону с «Моденой»).
Новосибирцы проведут сборы в Варне под руководством Георги Петрова и Пламена Константинова – главный тренер «Локомотива» также находится в Варне, где для тренировочного цикла собралась национальная команда Болгарии.
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