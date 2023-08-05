Маркус Нильссон: если бы мне не нравились русские, я бы не провёл столько лет в России

Шведский волейболист Маркус Нильссон, выступавший в ряде российских клубов, рассказал об отношении к русским.

«Когда не знаешь никого из русских лично, создаётся впечатление, что они очень серьёзные и вспылчивые люди. Однако после длительного общения понимаешь, что они могут быть забавными. Если бы русские мне не нравились, я бы не провёл столько лет в России. Мы хорошо проводили время за пределами площадки, много смеялись. В России ты часто окружён другими игроками, потому что находишься вдалеке от дома. Ты обедаешь не только со своей командой, и с волейболистами из других клубов. С каждым годом мой круг друзей становился всё больше», — приводит слова Нильссона Wprost.

Напомним, в России Нильссон играл за калининградский «Динамо-Янтарь», кемеровский «Кузбасс», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».