Нильссон: Нгапет временами сходил с ума, но в России он никому не мешал

Шведский волейболист Маркус Нильссон рассказал об опыте работы с французским волейболистом Эрвеном Нгапетом за кемеровский «Кузбасс».

«Я мало с ним общался. Он, как и Де Чекко, прибыл в команду позже из-за международных матчей. Эрвен присоединился как раз перед стартом сезона, а в декабре уехал на сборы в национальную команду и не вернулся. Никто не знал, что с ним случилось, и стоит отметить, что в то время тренером «Кузбасса» был его отец. Мы спрашивали у него, куда подевался его сын, а он говорил, что не знает. Сказал: «Я не разговаривал с ним, у меня нет контакта». Мы посмотрели друг на друга, подумав об одно и том же. В течение трёх месяцев они жили вместе, сидели на обедах вместе, и вдруг отец не знает, где его сын? Это не имело смысла.

Впрочем, надо признать, что Эрвен во время выступлений за клуб вёл себя нормально. Знаю, что временами он сходил с ума, но в России никому не мешал. Тогда он только стал отцом. Было видно, что его беспокоит судьба сына. Он полетел в Россию один, чтобы всё организовать для ребёнка. Не думаю, что ему понравилась окружающая среда. Поэтому он нашёл способ уйти по ходу сезона», — приводит слова Нильссона Wprost.