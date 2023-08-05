«Это просто псих». Шведский волейболист – об Алексее Спиридонове

Шведский волейболист Маркус Нильссон, выступавший в ряде российских клубов, поделился мнением о российском игроке Алексее Спиридонове.

«Я не играл с ним, но у меня была возможность с ним встретиться, потому что мы часто обедали вместе командами. Он играл за казанский «Зенит» и делал странные вещи — например, фотографировался с кубком голышом. Спиридонов — это просто псих, самый настоящий. Он мог быть забавным, но обычно его это выводило из себя. Сидя с ним за одним столом, ты не мог понять, что у него на уме», — приводит слова Нильссона Wprost.

Напомним, в России Нильссон выступал за калининградский «Динамо-Янтарь», кемеровский «Кузбасс», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». В составе новосибирской команды шведский игрок стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2012/2013.