Клуб «Югра-Самотлор» объявил о подписании контракта с кубинцем, выступавшим в студлиге США

Мужской волейбольный клуб из Нижневартовска «Югра-Самотлор» объявил о подписании контракта с 22-летним центральным блокирующим из Кубы Педро Гонсалесом, который до приезда в Россию выступал в студенческой лиге США.
«А мы предупреждали, что трансферы ещё возможны. Встречайте, Педро Гонсалес – кубинский парень из американского студенческого волейбола теперь часть нашей банды. Скоро познакомим поближе», – сообщает клуб на официальной странице в телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал клуба «Югра-Самотлор»
По итогам прошедшего сезона в предварительном этапе чемпионата России волейбольный клуб «Югра-Самотлор» оказался на 14-м месте, набрав 18 очков, обойдя «Нову» из Новокуйбышевска, у которых 17 очков, и «Строитель» из Минска (Республика Беларусь), заработавший лишь семь очков.
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