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Фёдоров — о появлении медиаволейбола в России: вряд ли, в эту игру сложнее играть

Фёдоров — о появлении медиаволейбола в России: вряд ли, в эту игру сложнее играть
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Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» 21-летний Илья Фёдоров ответил на вопрос, возможно ли появление медиаволейбола в России в ближайшее время.

«В ближайшее время вряд ли, потому что, мне кажется, это трудно будет осуществить. Да и к тому же в волейбол всё-таки сложнее играть, чем в футбол. Те блогеры и любители, которые выступают в медийном футболе, имеют какой-то бэкграунд профессиональный. В волейболе он также необходим, иначе зрителям будет неинтересно смотреть на низкую по качеству игру», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».

В России очень популярным становится медиафутбол, существует «Медийная футбольная лига», участие в которой принимают преимущественно знаменитости (звёзды шоу-бизнеса, актёры, музыканты и видеоблогеры.

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