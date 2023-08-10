Зоран Терзич — об участии в ОИ: никто русским не даст право играть

Главный тренер женской сборной России по волейболу Зоран Терзич ответил на вопрос, сказывается ли отстранение от международных соревнований на игроках сборной России.

«Очень сильно сказывается, это видно! Игрокам, играющим за границей, чуть проще. Такие волейболистки держат себя в тонусе на матчах Лиги чемпионов, в еврокубках и других турнирах. В России же каждый год играешь на тех же турнирах, с одними и теми же соперниками. Это невозможно, чтобы при таких условиях уровень становился выше — он останется на том же месте. Это плохо, но ничего не поделаешь.

К сожалению, я на 100% уверен, что не получится сыграть волейболисткам на Олимпиаде в Париже. Дай бог, чтобы я ошибался, но никто русским не даст право играть, — приводит слова Терзича «Матч ТВ».