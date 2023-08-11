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Ришат Гилязутдинов станет главным тренером женской сборной Казахстана

Ришат Гилязутдинов станет главным тренером женской сборной Казахстана
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Российский волейбольный тренер, экс главный специалист женской волейбольной команды «Динамо-Ак Барс» из Казани Ришат Гилязутдинов возглавит женскую сборную Казахстана, сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

Гилязутдинов родился и вырос в Алма-Ате, там же играл за местный ЦСКА.

Напомним, в мае этого года «Динамо-Ак Барс» объявил об уходе Ришата Гилязутдинова с поста главного тренера команды. Специалист возглавил клуб в 2009 году и провёл в нём 14 сезонов. Под его руководством команда в 2014 году выиграла волейбольную Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, в 2012-м стала бронзовым призёром Лиги чемпионов. Тренер шесть раз привёл «Динамо-Ак Барс» к победе в чемпионате России и семь раз — к триумфу в Кубке России. Всего при Ришате Гилязутдинове казанский клуб выиграл 18 трофеев.

В сезоне-2022/2023 «Динамо-Ак Барс» уступил в серии матчей четвертьфинала женской Суперлиги клубу «Динамо-Метар» из Челябинска.

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