Генсекретарь ВФВ: ретроматчи популяризируют отечественный волейбол в год его 100-летия

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал матч женских команд России и Беларуси, которые вышли на площадку в майках с советской символикой и аббревиатурами РСФСР и БССР. На соревнованиях была воссоздана атмосфера советского времени: эстрадные песни, лимонад в гранёных стаканах и дружинники с красными повязками на рукавах.
«Обращение к прошлому — это популярная тенденция последнего времени. Кинематограф выпускает ретросериалы, а в нашем чемпионате ещё осенью прошлого года казанский «Зенит» и «Белогорье» провели матч в игровой форме прошлых лет, назвав волейбольное противостояние двух городов, Казани и Белгорода, «российской классикой». Теперь мы решили организовать ретроматчи, посвящённые 100-летию отечественного волейбола. Такие мероприятия, безусловно, поддерживают интерес к виду спорту, популяризируют его.
Судя по откликам, зрителям понравилось. Телевизионная картинка была красивой. Хотя в зале народа могло бы быть и больше. Но будний день, разгар лета…» — приводит слова Ярёменко официальный сайт Олимпийского комитета России.
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