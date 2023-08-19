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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 19 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 19 августа
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Сегодня, 19 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 19 августа

Группа D. Словакия — Испания — 16:00 мск

Группа A. Украина — Венгрия — 18:00 мск

Группа C. Швеция — Греция — 18:00 мск

Группа B. Румыния — Швейцария — 19:00 мск

Группа D. Эстония — Финляндия — 19:00 мск

Группа А. Словения — Бельгия — 21:00 мск

Группа C. Азербайджан — Германия — 21:00 мск

Группа В. Болгария — Италия — 22:00 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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