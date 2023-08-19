Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 19 августа

Сегодня, 19 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Расписание матчей 19 августа
Группа D. Словакия — Испания — 16:00 мск
Группа A. Украина — Венгрия — 18:00 мск
Группа C. Швеция — Греция — 18:00 мск
Группа B. Румыния — Швейцария — 19:00 мск
Группа D. Эстония — Финляндия — 19:00 мск
Группа А. Словения — Бельгия — 21:00 мск
Группа C. Азербайджан — Германия — 21:00 мск
Группа В. Болгария — Италия — 22:00 мск.
В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.
Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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