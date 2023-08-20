Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 20 августа

Сегодня, 20 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 20 августа

Группа D. Франция — Финляндия — 16:00 мск

Группа А. Венгрия — Польша — 18:00 мск

Группа С. Греция — Чехия — 18:00 мск

Группа D. Нидерланды — Эстония — 19:00 мск

Группа А. Сербия — Словения — 21:00 мск

Группа С. Турция — Азербайджан — 21:00 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.