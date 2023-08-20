Кошелева — о жизни на две страны: сплошное удовольствие от этого контраста

Чемпионка мира, российская волейболистка Татьяна Кошелева рассказала о жизни в России и в Италии.
«Я играла во многих странах, получила огромный опыт. И в каждом уголке мира можно найти что-то своё. Сейчас я играю в Италии. Мне очень близок этот город по душе, по энергии. Считаю его своим вторым домом. Но Москва обладает определённым шармом. Это не только красивый город, но и динамичный, вдохновляющий. А в свободное время ты можешь найти огромное количество ресурсов: как отдохнуть, так и пообщаться. Москва в этом году встретила меня очень гостеприимно (улыбается).
Хочется спокойствия и без суеты. Не хочется тратить своё драгоценное время, оно быстро пролетает. То свободное время, которое бывает, заполняю чем-то важным: читаю, изучаю, да просто отдыхаю, например, на природе, слушаю пение птиц, гуляю. В Москве это сделать немного сложнее, хотя столица вся зелёная и найти такой уголок в большом мегаполисе не составляет проблем. Но всё равно это другой ритм. Когда я приезжаю в Италию, у меня есть работа, но в то же время у меня есть остров удовольствия. Во-первых, рядом море, итальянская архитектура, история – это всегда что-то особенное. Тяжело с чем-то сравнить. Поэтому мне очень повезло, что у меня есть два дома. Один – в Москве, а другой – в Пезаро. Сплошное удовольствие от этого контраста: ритм города, с потрясающим сервисом и культурой, архитектурой – и такая сдержанная, менее импульсивная, спокойная, но со своим характером Италия», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Татьяной Кошелевой читайте на «Чемпионате» завтра, 21 августа, в 10:00
- 20 августа 2023
-
22:00
-
14:58
-
09:00
-
01:00
- 19 августа 2023
-
20:20
-
09:00
-
01:00
- 18 августа 2023
-
22:51
-
19:34
-
09:00
-
01:23
- 17 августа 2023
-
13:13
-
11:37
-
11:23
-
10:45
-
09:00
-
01:57
- 16 августа 2023
-
14:04
-
12:25
-
09:00
-
01:00
- 15 августа 2023
-
11:08
-
11:08
-
10:00
-
09:40
-
09:18
-
09:00
- 14 августа 2023
-
14:24
- 13 августа 2023
-
20:05
-
17:52
-
15:32
-
14:02
- 12 августа 2023
-
12:49
- 11 августа 2023
-
18:57
-
09:49