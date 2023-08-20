Кошелева — о жизни на две страны: сплошное удовольствие от этого контраста

Чемпионка мира, российская волейболистка Татьяна Кошелева рассказала о жизни в России и в Италии.

«Я играла во многих странах, получила огромный опыт. И в каждом уголке мира можно найти что-то своё. Сейчас я играю в Италии. Мне очень близок этот город по душе, по энергии. Считаю его своим вторым домом. Но Москва обладает определённым шармом. Это не только красивый город, но и динамичный, вдохновляющий. А в свободное время ты можешь найти огромное количество ресурсов: как отдохнуть, так и пообщаться. Москва в этом году встретила меня очень гостеприимно (улыбается).

Хочется спокойствия и без суеты. Не хочется тратить своё драгоценное время, оно быстро пролетает. То свободное время, которое бывает, заполняю чем-то важным: читаю, изучаю, да просто отдыхаю, например, на природе, слушаю пение птиц, гуляю. В Москве это сделать немного сложнее, хотя столица вся зелёная и найти такой уголок в большом мегаполисе не составляет проблем. Но всё равно это другой ритм. Когда я приезжаю в Италию, у меня есть работа, но в то же время у меня есть остров удовольствия. Во-первых, рядом море, итальянская архитектура, история – это всегда что-то особенное. Тяжело с чем-то сравнить. Поэтому мне очень повезло, что у меня есть два дома. Один – в Москве, а другой – в Пезаро. Сплошное удовольствие от этого контраста: ритм города, с потрясающим сервисом и культурой, архитектурой – и такая сдержанная, менее импульсивная, спокойная, но со своим характером Италия», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Татьяной Кошелевой читайте на «Чемпионате» завтра, 21 августа, в 10:00