Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 20 августа, турнирная таблица

Вчера, 20 августа, завершился шестой игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 20 августа
Группа D. Франция — Финляндия — 3:0 (25:22, 25:22, 25:14).
Группа А. Венгрия — Польша — 1:3 (22:25, 12:25, 25:21, 16:25).
Группа С. Греция — Чехия — 0:3 (21:25, 22:25, 17:25).
Группа D. Нидерланды — Эстония — 3:0 (25:8, 27:25, 25:19).
Группа А. Сербия — Словения — 3:0 (25:20, 25:11, 25:15).
Группа С. Турция — Азербайджан — 3:0 (25:13, 25:13, 25:13).
В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.
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