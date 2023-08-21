Капитан итальянской «Валлефольи» Кошелева рассказала, как к ней относятся в клубе

Российская волейболистка Татьяна Кошелева, выступающая за итальянскую команду «Валлефолья», рассказала, что политический кризис не влияет на отношение к ней в клубе.

«Абсолютно этой темы никак не касаемся. Я очень этому рада. Ко мне здесь относятся как к большому игроку, человеку, который играет в волейбол и который открыт, любит людей и место, где работает. И продолжает любить место, где он родился. Я не вижу вообще никаких проблем. И политика никак не пересекается со спортом. В моём мире точно. К сожалению, в другой реальности – в вопросах национальной команды – на Россию наложено очень много ограничений, с чем я тоже в спорте не могу согласиться. Мне очень жаль, что так происходит.

Больше скажу – жизнь продолжается. И здесь самое важное — оставаться в уважении друг к другу. Если мы посмотрим на людей, на мир с открытым сердцем, то вряд ли кому-то захочется сделать кому-то больно. Спорт – прекрасная возможность объединяться, чисто соревноваться и показывать своим примером, как можно по-здоровому коммуницировать. Давайте брать лучшее из каждой профессии, из каждых наших возможностей: что мы можем сделать для себя и друг для друга», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.