Кошелева — о новичке калининградского «Локо»: Каракурт спрашивала про Россию и отъезд

Российская волейболистка Татьяна Кошелева высказалась о новичке калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт.
«Эбрар подходила ко мне, спрашивала про Россию, как я считаю. Разговаривали на тему отъезда. Уверена, её будут любить – в Калининграде просто потрясающие болельщики с невероятным залом, атмосферой, городом, людьми. Она получит несказанное удовольствие. Плюс её энергетика, харизма и уровень волейбола принесут новое, взрывное сочетание. Это же потрясающе! Россия – это большая история волейбола и большие возможности. Это бесценный опыт.
Какая галочка? Я никогда в жизни не поеду за галочкой, поеду за интересом и развитием: мне важно научиться, получить, узнать, ощутить. Думаю, Эбрар – одна из тех игроков, кому важно двигаться вперёд и прогрессировать!» — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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