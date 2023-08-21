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На чемпионате Европы по волейболу побит рекорд по скорости подачи

На чемпионате Европы по волейболу побит рекорд по скорости подачи
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Турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас побила рекорд по скорости подачи в матче чемпионата Европы.

В первой игре турнира со Швецией был зафиксирован рекорд по скорости подачи у турецкой диагональной, мяч летел со скоростью 112 км/ч.

Предыдущий рекорд принадлежал диагональной из Сербии Тияне Бошкович, её результат составлял 111,4 км/ч.

Сборная Турции в стартовом матче турнира обыграла команду Швеции со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:13). После двух матчей в группе С Турция занимает вторую строчку, первое место – у Германии, третье – у Азербайджана.

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

В турнире участвуют 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

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