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«Зенит» представил игровую форму на сезон-2023/2024

«Зенит» представил игровую форму на сезон-2023/2024
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В телеграм-канале санкт-петербургского «Зенита» появилось видео с презентацией новой игровой формы.

Видео доступно в телеграм-канале волейбольного клуба «Зенит».

Волейболисты будут выступать в традиционных сине-бело-голубых цветах. Также на форме будет присутствовать надпись «100 лет отечественному волейболу».

В предыдущем сезоне российской Суперлиги «Зенит» занял четвёртое место. В регулярном сезоне петербуржцы финишировали третьими, набрав 73 очка в 30 играх. В плей-офф чемпионата «Зенит» победил «Динамо-ЛО» (2-1), а затем уступил «Динамо» Москва (0-3). Петербуржцы играли за третье место с новосибирским «Локомотивом», одержали одну победу и трижды потерпели поражение. Новый сезон Суперлиги начнётся в октябре.

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