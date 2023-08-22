«Белогорье» представило вторую серию мини-сериала

Волейбольный клуб «Белогорье» подготовил вторую часть мини-сериала под названием «Обратная сторона. Главный тренер», в котором продолжает знакомить зрителей с командой и её подготовкой к новому сезону, который начнётся уже через пару недель.
В первой части главным действующим лицом стал блокирующий Георгий Заболотников, в ней большое внимание уделялось первой части сбора, связанной с физическими нагрузками.
Теперь в фокусе внимания оказался новый главный тренер «львов» Александр Волков. Во главе с олимпийским чемпионом «Белогорье» вернулось на родную «Белгород-Арену» и приступило уже к игровым тренировкам. Любители волейбола смогут увидеть, как движется работа команды на площадке.
Попутно наставник «львов» расскажет о своей тренерской концепции, что он намерен требовать от волейболистов, рассказывает о проблемах подготовки, необходимости слома неверных стереотипов и о том, какие игры для него будут принципиальными.
Также клуб представит старшего тренера Леонида Кузнецова и покажет, как команда чередует тренировки с выездом в оздоровительные лагеря, где занимается популяризацией спорта и волейбола, получая от общения с детьми позитивные эмоции и щедро делясь своим теплом в ответ.
Вторую серию вы можете посмотреть:
• На «Чемпионате»
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