«Белогорье» представило вторую серию мини-сериала

Волейбольный клуб «Белогорье» подготовил вторую часть мини-сериала под названием «Обратная сторона. Главный тренер», в котором продолжает знакомить зрителей с командой и её подготовкой к новому сезону, который начнётся уже через пару недель.

В первой части главным действующим лицом стал блокирующий Георгий Заболотников, в ней большое внимание уделялось первой части сбора, связанной с физическими нагрузками.

Теперь в фокусе внимания оказался новый главный тренер «львов» Александр Волков. Во главе с олимпийским чемпионом «Белогорье» вернулось на родную «Белгород-Арену» и приступило уже к игровым тренировкам. Любители волейбола смогут увидеть, как движется работа команды на площадке.

Попутно наставник «львов» расскажет о своей тренерской концепции, что он намерен требовать от волейболистов, рассказывает о проблемах подготовки, необходимости слома неверных стереотипов и о том, какие игры для него будут принципиальными.

Также клуб представит старшего тренера Леонида Кузнецова и покажет, как команда чередует тренировки с выездом в оздоровительные лагеря, где занимается популяризацией спорта и волейбола, получая от общения с детьми позитивные эмоции и щедро делясь своим теплом в ответ.

Вторую серию вы можете посмотреть:

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