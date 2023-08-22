6 команд Суперлиги, включая петербургский «Зенит», примут участие в Мемориале Платонова
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Определены восемь команд, которые примут участие в Мемориале Платонова в 2023 году. Так выглядит итоговый состав двух групп:
Группа А: «Урал» (Уфа), «Шахтёр» (Солигорск), «Газпром-Югра» (Сургут), ЦСКА (Москва)
Группа Б: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Нова» (Новокуйбышевск), «Ярославич» (Ярославль)
Предварительный этап пройдёт с 23 по 25 августа. В субботу, 26 августа, будут сыграны полуфинальные матчи, а в воскресенье пройдёт финал и матч за третье место.
В предыдущем сезоне российской Суперлиги победу одержал казанский «Зенит». Он победил в финальной серии новосибирский «Локомотив» (3-1). Третье место заняло московское «Динамо», которое победило санкт-петербургский «Зенит» (3-0).
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