Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата Европы — 2023 по волейболу

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Пары 1/8 финала:

Нидерланды – Швейцария

Болгария – Словакия

Сербия – Швеция

Чехия — Украина

Италия — Испания

Франция — Румыния

Турция — Бельгия

Польша – Германия.

Стоит отметить, что в рамках группового этапа ЧЕ был побит рекорд по скорости подачи. Турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас подала мяч со скоростью 112 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал диагональной из Сербии Тияне Бошкович, её результат составлял 111,4 км/ч.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.