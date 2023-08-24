Определились все пары 1/8 финала женского чемпионата Европы — 2023 по волейболу

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.
Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Пары 1/8 финала:
Нидерланды – Швейцария
Болгария – Словакия
Сербия – Швеция
Чехия — Украина
Италия — Испания
Франция — Румыния
Турция — Бельгия
Польша – Германия.
Стоит отметить, что в рамках группового этапа ЧЕ был побит рекорд по скорости подачи. Турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас подала мяч со скоростью 112 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал диагональной из Сербии Тияне Бошкович, её результат составлял 111,4 км/ч.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.
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