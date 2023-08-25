Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ польки стали скандировать «Воры! Воры!»

Заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии, ознаменовался скандалом из-за спорного судейского решения.

Во второй партии поединка между Украиной и Польшей (группа A) тренер украинок, болгарин Иван Петков ногой намеренно подхватил мяч со стороны Польши, который хоть и летел в аут, но ещё не успел коснуться паркета. В этот момент польки вели со счётом 1:0 по сетам и проигрывали второй со счётом 14:17. Судья засчитал очко в пользу команды Украины.

Польские волейболистки тут же подошли к судье с жалобами, однако он обосновал своё решение тем, что видел траекторию полёта мяча, она выходила за пределы площадки.

Согласно регламенту, мяч выходит из игры, когда он касается пола за пределами площадки или ударяется о предмет за пределами площадки, потолок или человека, находящегося вне игры. Однако преднамеренность действий Петкова и вызвала споры.

Судья не стал менять своего решения, на это команда скамейки и польские болельщики начали кричать в адрес украинок: «Воры! Воры!»

Польша второй сет проиграла (22:25), однако из матча вышла победителем 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17).