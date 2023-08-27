«Зенит» проиграл «Ярославичу» в финале Мемориала Платонова
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Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение в финальном матче Мемориала Платонова с «Ярославичем». Встреча предсезонного турнира, прошедшего в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу ярославского клуба.
Напомним, в полуфинале соревнований «Зенит» обыграл ЦСКА, а «Ярославич» одержал уверенную победу над солигорским «Шахтёром». В матче за третье место успешнее оказался «Шахтёр», обыгравший ЦСКА со счётом 3:1 (25:15, 20:25, 25:23, 25:17).
Турнир памяти заслуженного тренера СССР Вячеслава Платонова проводится в 18-й раз. В прошлом году победителем соревнований стал «Зенит».
Волейбол. Мемориал Платонова. Мужчины
Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ярославич» (Ярославль) — 1:3 (17:25, 23:25, 25:20, 23:25)
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