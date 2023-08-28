Расписание мужского чемпионата Европы по волейболу 28 августа
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Сегодня, 28 августа, начнётся чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который пройдёт в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
В первый игровой день пройдёт один матч. Встретятся соперники по группе А.
28 августа.
Бельгия — Франция. 22:00 мск
Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль.
Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, обыгравшие в финале Евро-2021 Словению со счётом 3:2.
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