Украинские волейболистки не смогли выйти в 1/4 финала чемпионата Европы
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Завершились два матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. Сборная Сербии разгромила команду Швеции со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).
Команда Чехии на тай-брейке одолела украинских волейболисток со счётом 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12). Спортсменки из Чехии выиграли первые две партии, но украинкам удалось сравнять счёт и перевести игру на тай-брейк. Укороченная партия и весь матч завершились победой команды из Чехии.
За выход в полуфинал чемпионата Европы победившие в этих матчах команды Сербии и Чехии сыграют друг с другом.
Волейбол. Чемпионат Европы
1/8 финала
Сербия – Швеция – 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).
Чехия – Украина – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12).
ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
28 августа 2023, понедельник. 18:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Швеция
Сербия: Бошкович - 27, Попович - 12, Буша - 9, Узелац - 7, Алексич - 7, Огненович - 3, Бьелица - 2, Лазович, Дрча, Куртагич, Пушич, Стеванович, Егдич, Лозо
Швеция: Хок - 21, Хок - 9, Лазич - 5, Андерссон - 4, Вассерфаллер - 1, Лазич - 1, Аррестад, Густаффсон, Бринк, Хелльвиг, Юлевик, Нильссон, Ларссон, Андерссон
ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
28 августа 2023, понедельник. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Украина
Чехия: Годанова, Едликова, Павлова, Буковска, Коулисиани, Дигринова, Валкова, Досталова, Егларжова, Млейнкова, Пеликанова, Орвосова, Бранкуска, Гавелкова
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
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