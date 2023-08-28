Украинские волейболистки не смогли выйти в 1/4 финала чемпионата Европы

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. Сборная Сербии разгромила команду Швеции со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

Команда Чехии на тай-брейке одолела украинских волейболисток со счётом 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12). Спортсменки из Чехии выиграли первые две партии, но украинкам удалось сравнять счёт и перевести игру на тай-брейк. Укороченная партия и весь матч завершились победой команды из Чехии.

За выход в полуфинал чемпионата Европы победившие в этих матчах команды Сербии и Чехии сыграют друг с другом.

Волейбол. Чемпионат Европы

1/8 финала

Сербия – Швеция – 3:0 (25:17, 25:13, 25:16).

Чехия – Украина – 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12).