Мусэрский — о медийности: в Японии становятся популярными из-за внешности

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Дмитрий Мусэрский, который уже пятый год выступает за вице-чемпионов Японии «Сантори Санбёрдс», рассказал о медийности.

«Да, встречал портреты, плакаты и баннеры своей команды. Но я не медийный там вообще. Потому что в Японии немного другая культура: там становятся популярны игроки не по качеству игры, а из-за приятной и даже красивой внешности. Играешь ли или сидишь на замене… Ты становишься популярным, только исходя из своих внешних данных. Но мне так и комфортнее даже.

Не люблю внимания. До сих пор не то чтобы тяжело мне это даётся… Я понимаю, что это работа, с благодарностью отношусь к болельщикам, которые любят меня, моё творчество. Я всегда уделяю им внимание, но не всегда это приятно. Например, когда отрывают тебя на улице с каким-то вопросом или проблемой, а ты чем-то занят. Если подойдёт болельщик, я, естественно, уделю ему внимание, но бывает, что приходится делать это через силу», — сказал Мусэрский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.