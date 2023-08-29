Сборная Нидерландов стала первым полуфиналистом женского ЧЕ по волейболу

Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошёл во Флоренции (Италия), представительницы Нидерландов нанесли поражение команде Болгарии со счётом 3:0 (25:11, 25:13, 25:19).

Соперник сборной Нидерландов в матче за выход в финал чемпионата Европы определится завтра, 30 августа, в противостоянии команд Сербии и Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Нидерланды – Болгария — 3:0 (25:11, 25:13, 25:19).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.