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Сборная Нидерландов стала первым полуфиналистом женского ЧЕ по волейболу

Сборная Нидерландов стала первым полуфиналистом женского ЧЕ по волейболу
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Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошёл во Флоренции (Италия), представительницы Нидерландов нанесли поражение команде Болгарии со счётом 3:0 (25:11, 25:13, 25:19).

Соперник сборной Нидерландов в матче за выход в финал чемпионата Европы определится завтра, 30 августа, в противостоянии команд Сербии и Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала

Нидерланды – Болгария — 3:0 (25:11, 25:13, 25:19).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

ЧЕ-2023 (ж) . 1/4 финала
29 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Болгария
Нидерланды: Книп, Яспер, Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бонгартс, Дейкема, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк, Марринг
Болгария: Станчулова, Рачковска, Йорданова, Паскова-Канева, Баракова, Бечева, Тодорова, Кривошийска, Пашкулева, Сайкова, Шахпазова, Маринова, Карабашева, Николова
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Новости. Волейбол
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