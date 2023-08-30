Сборная Турции вышла в полуфинал женского ЧЕ, в трёх сетах обыграв Польшу
Поделиться
Сегодня, 30 августа, в Брюсселе (Бельгия) состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в трёх партиях обыграла национальную команду Польши (25:23, 25:22, 25:18).
В полуфинале турнира турчанки встретятся с действующими чемпионками Европы, итальянками. Накануне сборная Италии в 1/4 финала также в трёх сетах победила в матче со сборной Франции (25:14, 29:27, 25:13).
Во второй полуфинальной встрече национальная команда Нидерландов сыграет с сильнейшей сборной в паре Сербия — Чехия. Их матч начнётся в 21:00 мск.
Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.
ЧЕ-2023 (ж) . 1/4 финала
30 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Польша
Турция: Орге Гюнер, Шебнем Акёз, Озбай, Варгас, Айкач, Акман, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт
Польша: Стензель, Корнелюк, Витковска, Галковская, Стысяк, Федусё, Лукасик, Щигловска, Волош, Шлаговска, Венерска, Пацак, Розански, Юрчик
Комментарии
- 30 августа 2023
-
20:14
-
09:10
-
09:00
-
00:35
-
00:02
- 29 августа 2023
-
20:47
-
10:15
-
09:50
-
09:19
-
09:00
-
08:15
-
00:17
- 28 августа 2023
-
23:58
-
22:30
-
21:30
-
11:42
-
09:28
-
09:00
-
01:01
-
00:35
- 27 августа 2023
-
23:54
-
23:08
-
21:14
-
20:21
-
20:08
-
15:50
-
15:27
-
09:00
-
00:25
-
00:00
- 26 августа 2023
-
22:25
-
09:00
-
07:35
- 25 августа 2023
-
00:32
- 24 августа 2023
-
23:14
Партнерский контент