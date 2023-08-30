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Сборная Турции вышла в полуфинал женского ЧЕ, в трёх сетах обыграв Польшу

Сборная Турции вышла в полуфинал женского ЧЕ, в трёх сетах обыграв Польшу
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Сегодня, 30 августа, в Брюсселе (Бельгия) состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в трёх партиях обыграла национальную команду Польши (25:23, 25:22, 25:18).

В полуфинале турнира турчанки встретятся с действующими чемпионками Европы, итальянками. Накануне сборная Италии в 1/4 финала также в трёх сетах победила в матче со сборной Франции (25:14, 29:27, 25:13).

Во второй полуфинальной встрече национальная команда Нидерландов сыграет с сильнейшей сборной в паре Сербия — Чехия. Их матч начнётся в 21:00 мск.

Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.

ЧЕ-2023 (ж) . 1/4 финала
30 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 0
Польша
Турция: Орге Гюнер, Шебнем Акёз, Озбай, Варгас, Айкач, Акман, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын, Каракурт
Польша: Стензель, Корнелюк, Витковска, Галковская, Стысяк, Федусё, Лукасик, Щигловска, Волош, Шлаговска, Венерска, Пацак, Розански, Юрчик
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Новости. Волейбол
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