Сборная Турции вышла в полуфинал женского ЧЕ, в трёх сетах обыграв Польшу

Сегодня, 30 августа, в Брюсселе (Бельгия) состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в трёх партиях обыграла национальную команду Польши (25:23, 25:22, 25:18).

В полуфинале турнира турчанки встретятся с действующими чемпионками Европы, итальянками. Накануне сборная Италии в 1/4 финала также в трёх сетах победила в матче со сборной Франции (25:14, 29:27, 25:13).

Во второй полуфинальной встрече национальная команда Нидерландов сыграет с сильнейшей сборной в паре Сербия — Чехия. Их матч начнётся в 21:00 мск.

Оба полуфинала пройдут на арене «Пале 12» в Брюсселе и состоятся 1 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в столице Бельгии 3 сентября.