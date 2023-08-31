Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США установил мировой рекорд посещаемости

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США установил мировой рекорд посещаемости
Аудио-версия:
Комментарии

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США (NCAA) установил мировой рекорд посещаемости женского спортивного мероприятия.

Игра прошла вчера в столице штата Небраска в Линкольне между командами «Небраской» и «Омахой» и собрала 92003 зрителя.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.

Видео доступно в YouTube-канале Nebraska Huskers. Права на видео принадлежат Nebraska Huskers.

Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:0.

Предыдущий рекорд был установлен 22 апреля 2022 года в Барселоне на финале женской Лиги чемпионов.
В волейболе рекорд принадлежал матчу чемпионата Европы в 2017 году между командами Польши и Сербии, который собрал на Национальном стадионе в Варшаве 65407 зрителей.

В эти дни проходит чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, в матче за выход в финал сербки встретятся со сборной Нидерландов. В другом полуфинале между собой сыграют национальные команды Италии и Турции.

Материалы по теме
Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 30 августа
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android