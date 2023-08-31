Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США установил мировой рекорд посещаемости

Матч регулярного чемпионата студенческой лиги США (NCAA) установил мировой рекорд посещаемости женского спортивного мероприятия.
Игра прошла вчера в столице штата Небраска в Линкольне между командами «Небраской» и «Омахой» и собрала 92003 зрителя.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.
Видео доступно в YouTube-канале Nebraska Huskers. Права на видео принадлежат Nebraska Huskers.
Хозяйки площадки одержали победу со счётом 3:0.
Предыдущий рекорд был установлен 22 апреля 2022 года в Барселоне на финале женской Лиги чемпионов.
В волейболе рекорд принадлежал матчу чемпионата Европы в 2017 году между командами Польши и Сербии, который собрал на Национальном стадионе в Варшаве 65407 зрителей.
В эти дни проходит чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, в матче за выход в финал сербки встретятся со сборной Нидерландов. В другом полуфинале между собой сыграют национальные команды Италии и Турции.
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