Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, завершится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Будут сыграны финал и матч за бронзовые медали. Обе игры примет Брюссель.

Расписание матчей 3 сентября

Матч за третье место. Нидерланды — Италия. 17:30 мск.

Финал. Сербия — Турция. 21:00 мск.

Сербия выигрывала чемпионаты Европы в 2011, 2017 и 2019 годах. Турция ещё ни разу не завоёвывала золотые медали, но дважды была серебряным призёром.

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. В 2021 году чемпионками Европы были итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.