Павел Тетюхин стал новым капитаном «Белогорья»

Доигровщик сборной России Павел Тетюхин был выбран капитаном волейбольного клуба «Белогорье».

«Я посмотрел, как Паша общается с игроками, как он ведёт себя в команде. У него есть уважение, понимание происходящего. Он знает, что такое волейбол, он хочет выигрывать. Это очень важно. Он в душе победитель, и команда ему доверяет. И меня устраивает эта кандидатура», — прокомментировал итоги голосования по определению капитана главный тренер «Белогорья» Александр Волков.

«Очень приятно, что ребята и тренерский штаб верят в меня. И я уверен, что не подведу. Мне очень приятно быть капитаном команды, за которую я болею с детства и выступаю за неё сейчас. Это большая честь для меня», — приводит слова Тетюхина официальный сайт клуба.

Командным голосованием и поддержкой тренерского штаба был определён также вице-капитан «Белогорья», им стал либеро команды Валентин Кротков.

Два предыдущих года капитаном «львов» был либеро Роман Брагин.