Павел Тетюхин стал новым капитаном «Белогорья»

Доигровщик сборной России Павел Тетюхин был выбран капитаном волейбольного клуба «Белогорье».
«Я посмотрел, как Паша общается с игроками, как он ведёт себя в команде. У него есть уважение, понимание происходящего. Он знает, что такое волейбол, он хочет выигрывать. Это очень важно. Он в душе победитель, и команда ему доверяет. И меня устраивает эта кандидатура», — прокомментировал итоги голосования по определению капитана главный тренер «Белогорья» Александр Волков.
«Очень приятно, что ребята и тренерский штаб верят в меня. И я уверен, что не подведу. Мне очень приятно быть капитаном команды, за которую я болею с детства и выступаю за неё сейчас. Это большая честь для меня», — приводит слова Тетюхина официальный сайт клуба.
Командным голосованием и поддержкой тренерского штаба был определён также вице-капитан «Белогорья», им стал либеро команды Валентин Кротков.
Два предыдущих года капитаном «львов» был либеро Роман Брагин.
- 3 сентября 2023
-
19:43
-
19:13
-
09:00
-
08:30
-
01:20
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
22:03
-
18:13
-
09:00
-
01:42
-
01:16
-
00:51
- 1 сентября 2023
-
20:23
-
09:10
-
09:00
-
00:18
- 31 августа 2023
-
20:31
-
13:01
-
10:15
-
09:10
-
01:16
-
01:00
-
00:11
-
00:01
- 30 августа 2023
-
23:17
-
22:04
-
21:25
-
20:14
-
09:10
-
09:00
-
00:35
-
00:02
- 29 августа 2023
-
20:47
-
10:15
-
09:50