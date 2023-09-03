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Нидерланды обыграли действующих чемпионок ЧЕ и стали бронзовыми призёрами турнира

Нидерланды обыграли действующих чемпионок ЧЕ и стали бронзовыми призёрами турнира
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Сегодня, 3 сентября, в Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за третье место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Нидерландов в трёх партиях обыграла национальную команду Италии (25:23, 28:26, 25:20).

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Матч за третье место

Нидерланды – Италия – 3:0 (25:23, 28:26, 25:20).

ЧЕ-2023 (ж) . За 3-е место
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Италия
Нидерланды: Книп, Яспер, Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бонгартс, Дейкема, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк
Италия: Лубьян, Дегради, Бозио, Ферсино, Орро, Данези, Пьетрини, Нвакалор, Силла, Эгону, Скварчини, Парроккьяле, Оморуйи, Антропова

В финале турнира сербские волейболистки встретятся с командой Турции.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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