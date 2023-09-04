Вышла третья серия мини-сериала «Белогорья»

Волейбольный клуб «Белогорье» представил третью часть мини-сериала под названием «Обратная сторона. Новый капитан», в котором продолжает знакомить зрителей с командой, её отдельными представителями и внутренней жизнью коллектива перед началом нового сезона, до которого уже остались считанные дни.
В первой части с помощью блокирующего Георгия Заболотникова было уделено внимание первой части сбора, связанной с физическими нагрузками. Во второй серии главный тренер «львов» Александр Волков знакомил зрителей со своей концепцией работы с командой, а клуб показал, как начал работать с мячами.
Героем новой части стал доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин. Несмотря на молодые годы, 22-летний волейболист уже является ветераном команды, в которой дебютировал в 2017 году, и одним из важнейших игроков. Зрителям расскажут, как живёт спортсмен, чем занимается в свободное время, что для него значат родной город и команда. Также станет понятно, какие отношения между игроками царят в «Белогорье».
Важным аспектом стали выборы капитана и его помощника. Болельщики наконец-то узнают, кому в новом сезоне предстоит нести на своих плечах ответственность и тяжесть доверия команды и что думают по этому поводу сами избранные капитан и вице-капитан.
Третью серию вы можете посмотреть:
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