«Динамо-ЛО» презентовал новую форму разных оттенков на сезон-2023/2024

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области презентовал новые комплекты формы разных оттенков на предстоящий сезон-2023/2024.
Фото: vc-dynamo.ru
«Представляем комплекты игровой формы на новый сезон российской Суперлиги. Официальный старт – 8 сентября.
И хотя атомные парни уже пофорсили в новенькой форме на Мемориале Платонова, официальному старту сезона должна предшествовать официальная презентация.
На этот раз для презентации мы выбрали одну из знаковых локаций в окрестностях Соснового Бора — Шепелёвский маяк, загадочное и медитативное место на берегу залива.
В этом году дизайн формы с нуля создала наш талантливый дизайнер Дарья Голубева. Её девиз – простота, лаконичность и стиль. Поэтому мы сделали ставку на чистоту и яркость оттенков, отойдя от многообразия принтов», – сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: vc-dynamo.ru
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