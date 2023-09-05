Звёзды классического и пляжного волейбола сойдутся в «Сириусе»

16 сентября на федеральной территории «Сириус» состоится розыгрыш Кубка вызова. В нём звёзды сборной России по волейболу сыграют с мастерами пляжного варианта игры. Матчи пройдут в формате 4x4 по правилам пляжного волейбола. Призовой фонд турнира составит 2 млн. рублей.
В мужской части соревнований заявлены Павел Панков, Илья Власов, Павел Тетюхин и Максим Михайлов. Против них на площадку выйдут звёзды пляжного волейбола Олег Стояновский, Илья Лешуков, Константин Семёнов, Вячеслав Красильников, а также бразильцы Саймон Сантос и Алваро Маглиано.
В женской части турнира выступят волейболистки Евгения Старцева, Наталья Малых, Ирина Капустина, Ирина Королёва и Юлия Подскальная. Их соперницами станут пляжницы Арина Ряжнова, Светлана Холомина, Надежда Макрогузова, Екатерина Бирлова и Ларисса Франка (Бразилия).
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