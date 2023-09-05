Украинские волейболисты вышли в 1/8 финала ЧЕ-2023 и сыграют с Португалией

Мужская сборная Украины по волейболу завершила выступление на групповом этапе чемпионата Европы победой над командой Испании со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:19). Благодаря этому результату украинские волейболисты гарантировали себе выход в следующий раунд соревнований. Отметим, что это вторая победа украинцев на турнире и первая – в трёх партиях.

Позже в заключительном матче группы В Словения обыграла Болгарию – 3:0. Это позволило Украине финишировать на третьем месте в подгруппе. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2023 Украина сыграет против второй команды группы D – Португалии. Матч состоится 8 или 9 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Группа В. 5-й тур

Испания – Украина – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).