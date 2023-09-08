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Турецкие СМИ обсуждают возможный роман Федоровцевой

Турецкие СМИ обсуждают возможный роман Федоровцевой
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Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая с 2021 года за стамбульский «Фенербахче», оказалась в центре внимания турецкой прессы. В турецких средствах массовой информации активно обсуждается совместное фото российской спортсменки и бывшего вратаря футбольного «Фенербахче» Берке Озера.

«Любовь между российской волейболисткой Ариной Федоровцевой, и бывшим вратарем жёлто-синей команды Берке Озером документально подтверждена. Дуэт был замечен держащимся за руки в торговом центре», — пишет «Fotomac».

Арина Федоровцева родилась в 2004 году в Москве, начала заниматься волейболом в 10 лет в спортивной школе «Олимп». В 2018 году спортсменка оказалась в фарм-клубе казанского «Динамо» команде «Динамо-Академия-УОР», после чего стала играть за основную команду, откуда в 2021 году и перешла в «Фенербахче».

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