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Новосибирский «Локомотив» представил новую форму на сезон-2023/2024

Новосибирский «Локомотив» представил новую форму на сезон-2023/2024
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Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» представил обновлённую форму на сезон-2023/2024.

В презентации новой экипировки приняли участие представители команды «Север», которые внесли вклад в развитие «Локомотива». Игровая форма выполнена в традиционных цветах клуба — красном, зелёном, чёрном и белом. В дизайн включены цветные вставки по боковому шву. Основным элементом нового комплекта стал игровой номер, который нанесён в трафаретном стиле.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале новосибирского «Локомотива».

Напомним, новосибирский «Локомотив» занял третье место в волейбольной Суперлиге по итогам сезона-2022/2023. Чемпионом России стал казанский «Зенит», серебряные медали завоевали волейболисты московского «Динамо».

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