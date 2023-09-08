Сегодня стартует мужской Кубок Столетия: подгруппы, расписание

Сегодня четырьмя матчами стартует мужской Кубок Столетия по волейболу. В турнире участвуют восемь лучших команд по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Команды разбиты на две группы по четыре команды и сыграют между собой в два круга. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх», он пройдёт в Калининграде с 6 по 8 октября.

Группа «А»: «Зенит-Казань» (Казань), «АСК» (Нижний Новгород), «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород).

Группа «В»: «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.), «Динамо Москва» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой).

Группа А

Первый круг (8–10 сентября, Санкт-Петербург)

8 сентября

16:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»

18:30 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»

9 сентября

16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»

18:30 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»

10 сентября

16:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»

18:30 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»

Второй круг (22–24 сентября, Казань)

22 сентября

16:00 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»

19:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»

23 сентября

16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»

19:00 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»

24 сентября

16:00 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»

19:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»

Группа В

Первый круг (8–10 сентября, Москва)

8 сентября

16:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»

19:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»

9 сентября

16:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»

19:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»

10 сентября

16:00 мск. «Локомотив» — «Факел»

19:00 мск. «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»

Второй круг (20–22 сентября, Новосибирск)

20 сентября

12:00. мск «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»

15:00. мск «Локомотив» — «Факел»

21 сентября

12:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»

15:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»

22 сентября

12:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»

15:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»