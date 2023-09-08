Сегодня стартует мужской Кубок Столетия: подгруппы, расписание

Сегодня четырьмя матчами стартует мужской Кубок Столетия по волейболу. В турнире участвуют восемь лучших команд по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Команды разбиты на две группы по четыре команды и сыграют между собой в два круга. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх», он пройдёт в Калининграде с 6 по 8 октября.
Группа «А»: «Зенит-Казань» (Казань), «АСК» (Нижний Новгород), «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург), «Белогорье» (Белгород).
Группа «В»: «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.), «Динамо Москва» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой).
Группа А
Первый круг (8–10 сентября, Санкт-Петербург)
8 сентября
16:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»
18:30 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»
9 сентября
16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»
18:30 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»
10 сентября
16:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»
18:30 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»
Второй круг (22–24 сентября, Казань)
22 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «АСК»
23 сентября
16:00 мск. «АСК» — «Белогорье»
19:00 мск. «Зенит-Казань» — «Зенит-СПб»
24 сентября
16:00 мск. «Зенит-СПб» — «АСК»
19:00 мск. «Белогорье» — «Зенит-Казань»
Группа В
Первый круг (8–10 сентября, Москва)
8 сентября
16:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»
19:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»
9 сентября
16:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»
19:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»
10 сентября
16:00 мск. «Локомотив» — «Факел»
19:00 мск. «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»
Второй круг (20–22 сентября, Новосибирск)
20 сентября
12:00. мск «Динамо-ЛО» — «Динамо Москва»
15:00. мск «Локомотив» — «Факел»
21 сентября
12:00 мск. «Динамо Москва» — «Факел»
15:00 мск. «Локомотив» — «Динамо-ЛО»
22 сентября
12:00 мск. «Факел» — «Динамо-ЛО»
15:00 мск. «Динамо Москва» — «Локомотив»
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