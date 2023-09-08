Сборная Румынии стала первым четвертьфиналистом мужского ЧЕ-2023 по волейболу

Мужская сборная Румынии по волейболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы – 2023. В матче 1/8 финала соревнований румынские волейболисты на тай-брейке нанесли поражение команде Хорватии со счётом 3:2 (25:17, 25:20, 17:25, 26:28, 25:12).

Самым результативным игроком матча стал румынский доигровщик Александру Рацэ, набравший 30 очков. 29 очков принёс своей команде диагональный сборной Хорватии Петар Джирлич, на счету которого также четыре результативных блока. Отметим, что в команде Румынии пять блоков поставил Стефан Лупу.

За выход в полуфинал соревнований сборная Румынии сыграет с победителем матча между командами Франции и Болгарии, который проходит в эти минуты.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Хорватия – Румыния – 2:3 (17:25, 20:25, 25:17, 28:26, 12:15).