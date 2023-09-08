Волейболисты казанского «Зенита» разгромили АСК на старте Кубка Столетия

Четырьмя матчами стартовал мужской Кубок Столетия по волейболу. В турнире участвуют восемь лучших команд по итогам розыгрыша Суперлиги сезона-2022/2023. Команды разбиты на две группы по четыре команды и сыграют между собой в два круга. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в «Финал четырёх», он пройдёт в Калининграде с 6 по 8 октября.
Волейбол. Кубок Столетия. Мужчины
Группа А. 1-й тур. Санкт-Петербург
«Зенит» (Казань) — АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:20, 25:16, 25:15).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:19, 22:25, 28:26, 25:23).
Группа В. 1-й тур. Москва
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:1 (25:21, 25:22, 16:25, 25:21).
«Динамо» (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (29:27, 25:22, 25:16).
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