Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 8 сентября
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На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 8 сентября состоялись первые два матча 1/8 финала. Игры этой стадии проходят в Варне и Бари. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 8 сентября
1/8 финала
Хорватия — Румыния — 2:3 (17:25, 20:25, 25:17, 28:26, 12:15)
Франция — Болгария — 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)
В четвертьфинальной стадии Франция и Румыния сыграют между собой.
Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.
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