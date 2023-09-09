Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 8 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 8 сентября состоялись первые два матча 1/8 финала. Игры этой стадии проходят в Варне и Бари. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 8 сентября

1/8 финала

Хорватия — Румыния — 2:3 (17:25, 20:25, 25:17, 28:26, 12:15)

Франция — Болгария — 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)

В четвертьфинальной стадии Франция и Румыния сыграют между собой.

Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.