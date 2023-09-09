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Сборные Италии и Словении вышли в четвертьфинал мужского ЧЕ-2023 по волейболу

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Сборная Словении на тай-брейке обыграла команду Турции со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13). Команда Италии одержала убедительную победу над сборной Северной Македонии со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).

За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Словении сыграет с победителем матча 1/8 финала между командами Португалии и Украины. Следующим соперником сборной Италии на континентальном первенстве станет победитель матча 1/8 финала Нидерланды – Германия.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Словения – Турция – 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13).

Италия – Северная Македония – 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).