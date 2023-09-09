Сборные Италии и Словении вышли в четвертьфинал мужского ЧЕ-2023 по волейболу
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Завершились два матча 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Сборная Словении на тай-брейке обыграла команду Турции со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13). Команда Италии одержала убедительную победу над сборной Северной Македонии со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).
За выход в полуфинал чемпионата Европы сборная Словении сыграет с победителем матча 1/8 финала между командами Португалии и Украины. Следующим соперником сборной Италии на континентальном первенстве станет победитель матча 1/8 финала Нидерланды – Германия.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Словения – Турция – 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13).
Италия – Северная Македония – 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).
ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
09 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Словения
Окончен
3 : 2
Турция
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Томан, Брачко, Шталекар, Концилья, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Турция: Гюрбюз, Бостан, Бюльбюль, Субаси, Лагумджия, Экши, Гюлмезоглу, Лагумджия, Гюнеш, Матич, Байрактар, Байрам, Дёне, Саваш
ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Северная Македония
Италия: Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сканферла, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Руссо, Ринальди, Боволента, Сангвинетти, Моска
Северная Македония: Ангеловски, Гёргиев, Эфремов, Гёргиев, Милев, Наков, Ляфтов, Лепидовски, Деспотовски, Маджунков, Илиев, Костик, Рицхлиэв, Савовски
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