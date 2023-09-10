Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 9 сентября

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 9 сентября состоялись четыре матча 1/8 финала. Игры этой стадии проходят в Варне и Бари. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 9 сентября
1/8 финала
Словения — Турция — 3:2 (20:25, 22:25, 25:21, 25:23, 15:13).
Италия — Северная Македония — 3:0 (25:20, 25:12, 25:15).
Португалия — Украина — 0:3 (20:25, 19:25, 22:25).
Нидерланды — Германия — 3:2 (25:20, 25:23, 22:25, 18:25, 15:12).
В четвертьфиналах Словения сыграет с Украиной, а Италия с Нидерландами.
Ранее в эту стадию также вышли Франция и Румыния.
Изначально в турнире принимали участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующим победителем чемпионата Европы по волейболу является сборная Италии.
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