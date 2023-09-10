Нослен Диас и Хорхе Алайо — бронзовые призёры чемпионата России по пляжному волейболу

На чемпионате России по пляжному волейболу, проходящему в Анапе, определились обладатели бронзовых медалей у мужчин. Ими стали спортсмены из Кубы Нослен Диас и Хорхе Алайо. В матче за 3-е место они в двух сетах переиграли Дмитрия Веретюка и Алексея Архипова, представляющих волейбольный клуб «Обнинск» (Калужская область) со счётом 24:22, 21:12.
В финале чемпионата России среди мужчин Олег Стояновский и Илья Лешуков из «Факела» (Новый Уренгой) сойдутся с местными волейболистами Вячеславом Красильниковым и Константином Семёновым из «Витязя» (Анапа).
Начало решающей встречи чемпионата России по пляжному волейболу среди мужчин 10 сентября в 20:30 мск. В данный момент определяется судьба первого места у женщин. Матчи транслирует сайт Всероссийской федерации волейбола.
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