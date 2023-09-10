Сразу три российские волейболистки перешли в азербайджанский клуб «Гянджа»
Поделиться
Азербайджанский женский волейбольный клуб «Гянджа» пополнит свои ряды сразу тремя российскими спортсменками. По сообщению издания Azerisport, команда заключила контракты сроком на один год с Ольгой Захаровой, Ириной Климановой и Анастасией Салиной.
Ранее нападающая Ольга Захарова выступала за «Уралочку», центральная блокирующая Ирина Климанова защищала цвета «Енисея», а связующая Анастасия Салина играла в клубе «Зор» в Черногории.
Усиление «Гянджи» новыми игроками связано с тем, что в текущем сезоне клуб впервые в своей истории выступает в чемпионате Азербайджана. Ранее команда объявляла о назначении белоруса Сергея Чесновицкого новым главным тренером, а также подписала контракт с бывшим игроком сборной страны Нармин Фараджаевой.
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
22:58
-
22:40
-
21:46
-
19:40
-
18:50
-
09:00
-
01:14
-
00:57
- 9 сентября 2023
-
23:32
-
23:27
-
22:56
-
22:09
-
17:34
-
09:00
-
01:15
-
00:54
- 8 сентября 2023
-
23:22
-
22:01
-
21:07
-
14:27
-
13:43
-
11:10
-
09:00
- 7 сентября 2023
-
01:44
-
01:31
- 6 сентября 2023
-
09:00
-
00:40
- 5 сентября 2023
-
23:03
-
17:33
-
13:52
-
09:00
-
00:24
- 4 сентября 2023
-
21:19
-
16:08
-
11:56
Партнерский контент