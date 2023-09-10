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Сразу три российские волейболистки перешли в азербайджанский клуб «Гянджа»

Сразу три российские волейболистки перешли в азербайджанский клуб «Гянджа»
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Азербайджанский женский волейбольный клуб «Гянджа» пополнит свои ряды сразу тремя российскими спортсменками. По сообщению издания Azerisport, команда заключила контракты сроком на один год с Ольгой Захаровой, Ириной Климановой и Анастасией Салиной.

Ранее нападающая Ольга Захарова выступала за «Уралочку», центральная блокирующая Ирина Климанова защищала цвета «Енисея», а связующая Анастасия Салина играла в клубе «Зор» в Черногории.

Усиление «Гянджи» новыми игроками связано с тем, что в текущем сезоне клуб впервые в своей истории выступает в чемпионате Азербайджана. Ранее команда объявляла о назначении белоруса Сергея Чесновицкого новым главным тренером, а также подписала контракт с бывшим игроком сборной страны Нармин Фараджаевой.

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