Сборная Сербии в трёх сетах обыграла команду Чехии и вышла в 1/4 финала ЧЕ-2023
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Мужская сборная Сербии по волейболу одержала уверенную победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Спортсмены в трёх сетах обыграли команду Чехии со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:21) и вышли в четвертьфинал турнира.
В 1/4 финала сборная Сербии сыграет либо с польскими спортсменами, либо с представителями Бельгии. Второй сет матча этих команд идёт прямо сейчас, а стартовый отрезок встречи остался за сборной Польши.
Напомним, сборная Сербии отобралась на турнир по итогам чемпионата Европы 2021 года. Тогда команда заняла четвёртое место.
Чемпионат Европы по волейболу проходит с 28 августа по 16 сентября 2023 года. Турнир принимают пять городов Италии, а также по одному городу в Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
ЧЕ-2023 (м) . 1/8 финала
10 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Чехия
Сербия: Ковачевич, Капур, Крсманович, Ивович, Куинджич, Батак, Перич, Атанасьевич, Машулович, Лубурич, Крстески, Подрашчанин, Тодорович, Неделькович
Чехия: Гадрава, Пфеффер, Джаворонок, Зайичек, Моник, Троянович, Вашина, Лицек, Галабов, Срб, Шотола, Яноух, Шпулак, Полак
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